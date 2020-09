Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenDie SPD hat sich auf ihren Kanzlerkandidaten schon festgelegt. DieEntscheidung, Olaf Scholz als Spitzenkandidaten für dieBundestagswahl 2021 aufzustellen, findet aktuell größeren Anklang alsunmittelbar nach der Bekanntgabe. 55 Prozent der Bundesbürger (+11Prozentpunkte im Vgl. zu KW34) halten den Finanzminister aktuell füreinen guten SPD-Kanzlerkandidaten, bei den SPD-Anhängern sind es 77Prozent. 32 Prozent meinen, er ist kein guter Kanzlerkandidat. Dashat eine Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend amMontag und Dienstag dieser Woche ergeben. Dafür wurden im Auftrag derTagesthemen Wahlberechtigte in Deutschland befragt.Bei CDU/CSU ist noch offen, mit welchem Kandidaten sie in denBundeswahlkampf ziehen werden. 56 Prozent der Bundesbürger und 75Prozent der Unions-Anhänger halten Markus Söder für einen gutenKanzlerkandidaten für die Union. Der CSU-Politiker erfährt damit vonden vier in der öffentlichen Diskussion stehenden Kandidatenweiterhin die mit Abstand größte Unterstützung - sowohl in derBevölkerung als auch in der Wählerschaft der CDU/CSU. An zweiterStelle folgt Friedrich Merz. Ihn sehen 33 Prozent derWahlberechtigten und 43 Prozent der Unions-Wähler als gutenKanzlerkandidaten. Armin Laschet sehen aktuell 24 Prozent derBefragten und Norbert Röttgen 21 Prozent als gute Kandidaten. In denReihen der CDU/CSU-Anhänger überzeugt Laschet 25 Prozent und Röttgen27 Prozent.Bei den Grünen wird die Entscheidung nach jetzigem Stand zwischen denbeiden Parteivorsitzenden fallen. Von den Wahlberechtigten wirdRobert Habeck als der bessere Grünen-Spitzenkandidat gesehen: 42Prozent bezeichnen ihn als guten Grünen-Kanzlerkandidaten. AnnalenaBaerbock betrachten 28 Prozent als gute Kandidatin. Auch in deneigenen Reihen findet Habeck mehr Zuspruch als seine Co-Vorsitzende.Jeweils eine Mehrheit der Grünen-Anhänger sieht jedoch sowohl inHabeck (65 Prozent) wie in Baerbock (59 Prozent) eine gute Besetzungfür die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl.Befragungsdaten-Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland-Fallzahl: 1.027 Befragte-Erhebungszeitraum: 31.08.2020 bis 01.09.2020-Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)-Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame-Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:-Die SPD hat sich bereits auf Olaf Scholz alsKanzlerkandidaten zur Bundestagswahl festgelegt. Was meinenSie: Ist Olaf Scholz ein guter Kanzlerkandidat oder keinguter Kanzlerkandidat für die SPD?-Als Kanzlerkandidaten der CDU/CSU zur Bundestagswahl imkommenden Jahr sind verschiedene Politiker im Gespräch.Bitte geben Sie für jeden der folgenden Politiker an, ob erein guter Kanzlerkandidat oder kein guter Kanzlerkandidatder Union wäre.Armin LaschetMarkus SöderFriedrich MerzNorbert Röttgen-Wer Kanzler- bzw. Spitzenkandidat der Grünen zur kommendenBundestagswahl wird, ist ebenfalls noch nicht entschieden:Was meinen Sie: [random] Wäre ___ ein guter Kanzlerkandidat(Barebock: eine gute Kanzlerkandidatin) oder kein guterKanzlerkandidat (Barebock: keine gute Kanzlerkandidatin) derGrünen?Robert HabeckAnnalena BaerbockFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4697166