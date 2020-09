DJ MÄRKTE EUROPA/US-Technologiekorrektur erwischt Börsen auf falschem Fuß

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Donnerstag schwere Verluste hinnehmen müssen. Der DAX verlor 1,4 Prozent auf 13.058 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gab 1 Prozent auf 3.304 nach. Danach sah es lange Zeit nicht aus - im Tageshoch stand der DAX bei 13.460 Punkten. Ein schwächerer Euro und die Erwartung der baldigen Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs hatten die Kurse an den Aktienmärkten über weite Strecken gestützt.

Dies änderte sich mit der Eröffnung an Wall Street und der dort einsetzenden Korrektur des Technologiesektors. Der Nasdaq lag zu Börsenschluss in Deutschland fast 5 Prozent hinten. Die seit langem erwartete Korrektur ist über den Technologiesektor hinaus wichtig, war doch die Rally an den US-Börsen zuletzt hauptsächlich von den FAANG-Aktien getragen worden. Im Handel hieß es aber, dass die Anleger auch in Zukunft nicht um den Sektor herumkommen werden.

Europäische Technologiewerte büßten im Schnitt 3,8 Prozent ein. So verloren SAP 3 Prozent, Infineon 4,8 Prozent, STMicro 6,9 Prozent oder ASML 4,6 Prozent. Bei IT- und Softwareberater Capgemini in Paris ging es gegen den Trend 0,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat seinen Jahresausblick mit positivem Unterton bestätigt.

Corona-Krisengewinner mit herben Verlusten - Reiseaktien gesucht

Besonders schwer traf es ausgewählte Gewinner der Corona-Krise. So fielen Teamviewer um 5,6 Prozent, Draeger um 4,9 Prozent, Hellofresh um 10,4 Prozent und Delivery Hero um 7,9 Prozent. Für Shop Apotheke ging es 11,7 Prozent nach unten. Die Aktien wurden nicht nur verkauft wegen Gewinnmitnahmen, sondern auch weil die Anleger auf ein baldiges Ende der Pandemie setzen.

Aktien der Reiseveranstalter konnten sich daher dem Abverkauf entziehen. Die Einstufung der Kanaren als Corona-Risiko-Gebiet wurde von der Hoffnung auf bald verfügbare Impfstoffe überspielt. Tui stiegen um 4,9 Prozent, Fraport 2,9 Prozent und für die Lufthansa-Aktie ging es um 4 Prozent aufwärts. An der Londoner Börse ging es für Carnival 6,6 Prozent nach oben. In Paris gewannen Air France-KLM 3 Prozent.

Siemens Healthineers fielen um 5,1 Prozent auf 36,38 Euro nach einer Kapitalerhöhung. Sie wurde zu 36,40 Euro je Aktie durchgeführt. Den Bruttoerlös von 2,73 Milliarden will das Unternehmen in die Finanzierung der Varian-Übernahme stecken.

.=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.304,22 -33,55 -1,0% -11,8% Stoxx-50 2.967,35 -37,87 -1,3% -12,8% Stoxx-600 366,08 -5,20 -1,4% -12,0% XETRA-DAX 13.057,77 -185,66 -1,4% -1,4% FTSE-100 London 5.850,86 -90,09 -1,5% -21,2% CAC-40 Paris 5.009,52 -22,22 -0,4% -16,2% AEX Amsterdam 549,60 -11,67 -2,1% -9,1% ATHEX-20 Athen 1.548,50 +6,43 +0,4% -32,6% BEL-20 Bruessel 3.327,19 -31,49 -0,9% -15,9% BUX Budapest 34.778,20 +354,50 +1,0% -24,5% OMXH-25 Helsinki 4.271,36 -60,21 -1,4% +1,2% ISE NAT. 30 Istanbul 1.212,70 -8,07 -0,7% -12,7% OMXC-20 Kopenhagen 1.316,30 -10,84 -0,8% +15,9% PSI 20 Lissabon 4.329,33 -5,33 -0,1% -17,1% IBEX-35 Madrid 7.006,00 +9,10 +0,1% -26,6% FTSE-MIB Mailand 19.551,48 -306,73 -1,5% -15,5% RTS Moskau 1.223,21 -11,61 -0,9% -21,0% OBX Oslo 747,94 -2,04 -0,3% -11,3% PX Prag 901,76 +0,28 +0,0% -19,2% OMXS-30 Stockholm 1.760,61 -22,25 -1,2% -0,6% WIG-20 Warschau 1.769,19 -16,25 -0,9% -17,7% ATX Wien 2.215,17 -0,92 -0,0% -29,5% SMI Zuerich 10.220,64 -164,20 -1,6% -3,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,49 -0,02 -0,73 US-Zehnjahresrendite 0,63 -0,01 -2,05 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Mi, 17:35 % YTD EUR/USD 1,1841 -0,11% 1,1801 1,1836 +5,6% EUR/JPY 125,59 -0,21% 125,44 125,60 +3,0% EUR/CHF 1,0778 -0,19% 1,0777 1,0779 -0,7% EUR/GBP 0,8921 +0,47% 0,8876 0,8895 +5,4% USD/JPY 106,07 -0,10% 106,27 106,12 -2,5% GBP/USD 1,3276 -0,57% 1,3297 1,3305 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,8470 +0,19% 6,8456 6,8339 -1,7% Bitcoin BTC/USD 10.698,26 -6,01% 11.369,26 11.346,76 +48,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,16 41,51 -0,8% -0,35 -28,2% Brent/ICE 43,87 44,43 -1,3% -0,56 -28,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.930,92 1.942,80 -0,6% -11,89 +27,3% Silber (Spot) 26,89 27,53 -2,3% -0,63 +50,7% Platin (Spot) 900,93 909,60 -1,0% -8,68 -6,6% Kupfer-Future 2,94 3,00 -2,0% -0,06 +4,3% .===

