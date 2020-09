Nach Berlin und München ist jetzt Hamburg dran. Zeitgleich mit dem Start der E-Bike-Flotte von Free Now und Bond bringt Lime 500 E-Bikes von Jump in die Hansestadt. Am Donnerstag haben Free Now und das Schweizer Startup Bond 350 E-Bikes in Hamburg an den Start gebracht, die bis zu 45 Kilometer pro Stunde fahren können sollen. Kostenpunkt: 49 Eurocent pro Kilometer, eine Anmeldegebühr wird nicht erhoben. Ebenfalls am Donnerstag hat Lime eine 500 E-Bikes umfassende Radflotte in der Hansestadt an den Start gebracht. Mit den Jump-Elektrofahrrädern sind 25 ...

