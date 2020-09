(shareribs.com) Frankfurt / New York 03.09.2020 - Biotech-Aktien zeigten sich am Donnerstag in Deutschland leichter. Der Sell Off an den Märkten geht auch am Biotech-Sektor nicht vorbei. Auch an der Wall Street liegt der Sektor unter breitem Abgabedruck. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 1,4 Prozent bei 13.057 Punkten. Covestro, Volkswagen und Continental konnten zulegen, Delivery ...

Den vollständigen Artikel lesen ...