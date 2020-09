Als Profiteure vom Trend hin zum digitalen und bargeldlosen Bezahlen während der Corona-Pandemie kannten die Aktien der US-Payment-Anbieter in den letzten Monaten fast nur eine Richtung: nach oben. Am Donnerstag nehmen die Anleger aber auch hier erste Gewinne mit. Für die Papiere von Paypal und Square geht es daraufhin um fast sechs Prozent abwärts. Damit folgen sie dem allgemeinen Trend an der Nasdaq, wo es nach wochenlangen Kursgewinnen mit immer neuen Höchstständen am Donnerstag gewaltig kracht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...