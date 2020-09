DJ Vonovia platziert Aktien zu je 59 Euro - Emissionserlös rund 1 Mrd EUR

BOCHUM (Dow Jones)--Der im DAX gelistete Immobilienkonzern Vonovia hat am Donnerstagabend die Details der zuvor bereits angekündigten 1 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung im Schnellverfahren mitgeteilt. Demnach soll das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von rund 549 Millionen Euro auf rund 566 Millionen Euro aufgestockt werden.

Die 17 Millionen neuen auf den Namen lautenden Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern zu je 59 Euro platziert. Der Emissionspreis liegt damit 4 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag von 61,48 Euro.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen für die Rückzahlung von im vierten Quartal 2020 fällig werdender Schulden verwendet werden. Der darüber hinausgehende Emissionserlös soll für künftige Wachstumschancen verwendet werden, so Vonovia am frühen Abend bereits. Die neuen Aktien sollen den weiteren Angaben zufolge voraussichtlich am 11. September zum Handel zugelassen und am 15. September in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts einbezogen werden.

Vonovia erwarte, mit der Kapitalerhöhung "bereits heute" die Anforderungen von S&P Global Ratings zu erfüllen, um die Eigenkapitalanrechnung der unbefristeten Hybridanleihe 2014 zu ersetzen, die im Herbst 2021 durch Ausübung der Kaufoption zurückgeführt werden könne.

