Durch die Nutzung von cloudnativen Architekturen und offenen Schnittstellen mit vollständig containerisierten Lösungen

Wurde Mavenir, der einzige End-to-End-Anbieter von cloudnativer 4G/5G-Netzwerksoftware in der Branche, der sich auf die Beschleunigung der digitalen Transformation für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) konzentriert, für seine kontinuierliche Netzwerk- und Serviceinnovation ausgezeichnet. Bei den 5G World Awards 2020, die von Informa Tech veranstaltet wurden, erhielt Mavenir zwei Auszeichnungen für den "besten 5G-Kern (Best 5G Core)" und das "beste OpenRAN (Best OpenRAN)".

Durch die Nutzung von Mavenirs technologischer Innovations-DNA verwenden sowohl der OpenRAN vRAN als auch der 5G-Kern (5G-Core) eine cloudnative Architektur und offene Schnittstellen und folgen dabei Web-Skala-Prinzipien, um die erforderliche Skalierbarkeit, Agilität und Zuverlässigkeit zu bieten, um die breite Palette von 5G-Anwendungsfällen zu unterstützen und die strengen 5G-Leistungsanforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus sind beide vollständig containerisierte Lösungen und teilen sich eine gemeinsame Integrations- und Verwaltungsebene.

"Mavenir treibt die Entwicklung fortschrittlicher cloudnativer Lösungen, die von unseren Kunden und der Industrie anerkannt werden, weiter voran. Unsere Cloud Packet Core- und OpenRAN vRAN-Lösungen umfassen disruptive Technologie-Architekturen und Geschäftsmodelle, die die Netzwerk-Agilität, Bereitstellungsflexibilität und Servicegeschwindigkeit fördern", sagte Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. "Mit unserem cloudnativen, ganzheitlichen Softwareportfolio und unserer umfassenden Erfahrung und Kenntnis über alle wichtigen Netzkomponenten sind wir einzigartig positioniert, um Mobilfunkbetreibern zu ermöglichen ihre Netze zu transformieren und zukunftssicher zu machen."

Über Mavenir:

Mavenir ist der einzige End-to-End-Anbieter von cloudnativer Netzwerksoftware in der Branche, der sich auf die Beschleunigung der Transformation von Softwarenetzwerken und die Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) konzentriert. Mavenir bietet ein umfassendes durchgängiges Produktportfolio über alle Ebenen der Netzwerkinfrastruktur an. Von Anwendungs-/Dienstleistungsebenen in 5G bis zu Packet Core und RAN weist Mavenir die Richtung für fortschrittliche cloudnative Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erlebnisse bieten. Mavenir nutzt Innovationen in den Bereichen IMS (VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)), Private Networks sowie vEPC, 5G Core und OpenRAN vRAN und beschleunigt die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 140 Ländern, die über 50 der weltweiten Nutzer bedienen.

Mavenir strebt nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit beitragen. Durch Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungsmöglichkeiten, die dabei helfen, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. www.mavenir.com

Mavenir, das M-Logo und Cloud Range sind Marken im Besitz von Mavenir Systems, Inc.

Copyright 2020 Mavenir Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200903005894/de/

Contacts:

Maryvonne Tubb

Mavenir PR

NA-Loren Guertin

MatterNow

EMEA-Kevin Taylor

GlobalResultsPR