Die Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) gab heute die Eröffnung des Hyatt Regency Sofia bekannt, dem ersten Hyatt-Hotel in Bulgarien. Das Hotel mit 183 Zimmern befindet sich in idealer Lage im Herzen der bulgarischen Hauptstadt am Vasil-Lewski-Platz und nur wenige Gehminuten von den wichtigsten Touristenattraktionen und Regierungsgebäuden Sofias entfernt. Die Eröffnung des Hotels ist ein wichtiger ...

