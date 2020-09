Wie sich ESG-Kriterien bei der Investition in Infrastrukturaktien integrieren lassen Der Global Infrastructure Outlook von Oxford Economics geht davon aus, dass bis 2040 in den 50 Ländern, die in die Untersuchung einbezogen wurden, ein Investitionsbedarf in die Infrastruktur in Höhe von 94 Billionen US-Dollar besteht. Diese Summe wäre nötig, um die länderspezifischen Defizite im Schienen-, ...

