SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy feiert Weltpremiere auf dem Caravan Salon Düsseldorf: Präsentation der fünften Generation der EFOY Brennstoffzelle mit perfekt abgestimmter neuer EFOY Lithium-Batterie - Die neuen EFOY 150 und EFOY 80 Brennstoffzellen sind kompakter, leichter und vielfältiger einsetzbar und heben Urlaube komfortabel und umweltfreundlich auf ein neues Level - Neue EFOY Li 105 und EFOY Li 70 Lithium-Batterien machen Energie speicherbar und zeichnen sich durch Wintertauglichkeit, Battery Management System und hohe Entladeströme aus - Die EFOY Hybrid Power, EFOY Brennstoffzelle kombiniert mit EFOY Lithium Batterie ist das intelligente, leistungsstarke und effiziente Stromversorgungs-Duo im Reisemobil, Boot und Outdoorbereich - ab November 2020 ist die EFOY Brennstoffzelle und ab Januar 2021 ist die EFOY Lithium Batterie im Handel erhältlich Brunnthal/München, Deutschland, 04. September 2020 - Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, stellt auf dem heute beginnenden Caravan Salon Düsseldorf (04.09. - 13.09.2020) die nächste Generation der EFOY Brennstoffzelle für eine nachhaltige Energieversorgung in Reisemobilen, Booten und im Outdoorbereich vor. Im Rahmen der wichtigsten Branchenmesse, die durch ein umfassendes Hygienekonzept als Präsenz-Event stattfinden kann, präsentiert SFC Energy gleichzeitig die neue EFOY Lithium-Batterie. Reisen bringen Menschen zusammen. In Zeiten von Ressourcenverknappung und Klimawandel gewinnen dabei nachhaltige Tourismus- und Mobilitätskonzepte zunehmend an Bedeutung. SFC Energy begleitet und prägt diesen Trend seit nunmehr 20 Jahren, leistet Pionierarbeit und verknüpft Spitzenleistungen aus Forschung & Entwicklung mit wegweisenden Technologien zu nachhaltigen Lösungen. Als Antwort auf stetig steigende Anforderungen an die Energieversorgung im Freizeitbereich stellt SFC Energy nun die neue Produktgeneration der EFOY Brennstoffzelle und die neue EFOY Lithium-Batterie vor. Dabei wurde die fünfte Generation noch stärker an den Bedürfnissen der Freizeit-Kund*innen ausgerichtet - ganz im Sinne der Maxime: EFOY - Deine Freiheit. Dein Strom. Die neue EFOY 150 mit einer maximalen Ladekapazität von 150 Amperestunden (Ah) pro Tag und die EFOY 80 mit 80 Ah definieren das Freiheitsgefühl eines individuellen Caravaning- oder Segel-Trips völlig neu. Das geringere Gewicht und die geringere Höhe sparen Platz und der verlängerte Tankanschluss verbessert die Einbaumöglichkeiten. Ein entscheidendes Kriterium, da der Wunsch verstärkt in Richtung hochwertiger, aber vor allem kompakterer Reisemobile oder Boote geht. Hochwertig bedeutet, dass vor allem die Zahl elektrischer Endgeräte an Bord zunimmt. Reisende möchten auf den Komfort nicht verzichten. Und das müssen sie auch nicht - dank der EFOY 150 und EFOY 80 Direktmethanol-Brennstoffzelle von SFC Energy. Leistungsstark versorgt sie die 12 V und jetzt neu auch die 24 V Bordelektronik und Zusatzgeräte wie den Kühlschrank, den Fernseher oder - für digitale Nomaden - den Laptop während der Standzeiten. Über einen Wechselrichter können auch 230 Volt-Geräte genutzt werden. Sind Campingplätze einmal ausgebucht oder die Bucht zu schön, um weiterzufahren und es besteht kein Zugang zum konventionellen Stromnetz, ist die Energieversorgung dennoch sichergestellt. Mehr noch: SFC Energy macht den von der EFOY Brennstoffzelle erzeugten umweltfreundlichen Strom nun auch speicherbar. Hierzu präsentiert SFC Energy die EFOY Li 105 Lithium-Batterie mit einer maximalen Kapazität von 105 Ah und die EFOY Li 70 Lithium-Batterie mit 70 Ah. Eine ideale Stromspeicherlösung für unterwegs mit hohen Entladeströmen. Das integrierte Smart Battery Management System (BMS) kontrolliert und optimiert laufend die Batterieparameter. Auf diese Weise ist der Strom perfekt auf die Anforderungen des Endgerätes abgestimmt und die Batterie wird geschützt. Sogar im Winter bei Minustemperaturen bis -20 C ist der Stromspeicher durch ein eingebautes Heizelement ladefähig. EFOY Brennstoffzellen und Lithium Batterien: Gemeinsam unschlagbar Gemeinsam sind EFOY Brennstoffzelle und die EFOY Li Lithium-Batterie unschlagbar. Das smarte BMS der EFOY Lithium Batterie sorgt für eine intelligente Kommunikation zwischen Brennstoffzelle und Batterie. So arbeitet die EFOY Brennstoffzelle maximal effizient und die Batterie proftiert von idealer Ladung, besonderem Schutz und einer langen Lebensdauer. Perfekt aufeinander abgestimmt sorgt die EFOY Hybrid Power für 100 Prozent autarke, wetterunabhängige und vor allem umweltfreundliche Energie - zu jeder Zeit, an jedem Ort. Die neue EFOY Brennstoffzellengeneration ist ab November 2020 im Handel erhältlich. Die neue EFOY Li Lithium-Batterie folgt ab Januar 2021. "2020 ist in jeder Hinsicht ein besonderes Jahr für uns. SFC Energy wird 20 Jahre alt und wir haben die große Freude, unsere neue EFOY Brennstoffzellengeneration und EFOY Lithium Batterie persönlich auf dem Caravan Salon vorstellen zu können. In unsere neuen Produkte fließen das Know-how aus langjähriger Pionierarbeit und absolute Leidenschaft für eine umweltfreundlichere Mobilität und eine grünere Zukunft", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG. SFC Energy freut sich auf Besucher*innen beim Caravan Salon Düsseldorf vom 04.09. bis 13.09.2020 in Halle 13 / Stand A36, die sich gern selbst ein Bild vom leistungsstarken Brennstoffzellen- und Batteriesortiment machen möchten. Die ebenfalls am 04.09. um 8:30 Uhr stattfindende SFC Energy-Pressekonferenz im Kongresszentrum CCD Raum 3 können interessierte Medienvertreter*innen, die nicht persönlich vor Ort sein können, auch als Stream verfolgen: caravan-salon.de/de/Presse Wie gewohnt steht Medienvertreter*innen das SFC Energy-Team zur Verfügung und hält für journalistische Berichterstattung selbstverständlich Testgeräte parat. Sprechen Sie uns gern direkt an oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Presse-Team auf. Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Clean Energy & Mobility, Defense & Security, Öl & Gas und Industrie unter sfc.com. Zu SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 45.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



SFC Pressekontakt:

Jens Jüttner

Tel. +49 89 125 09 03-32

Email: pr@sfc.com

Web: sfc.com IR Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: crossalliance.de

