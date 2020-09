Die Aktie der Lufthansa konnte im gestrigen Handel zeitweise um satte sechs Prozent zulegen. Im weiteren Handelsverlauf schrumpfte das Plus im Zuge der allgemein schlechteren Marktstimmung zwar wieder, dennoch war es ein beeindruckender Kurssprung. Sollten Anleger jetzt bei den Anteilen der Airline zugreifen oder das höhere Niveau zum Ausstieg nutzen?Geht es nach den Analysten, welche sich regelmäßig mit den Lufthansa-Papieren befassen, so ist die Antwort klar: Die Lufthansa ist in ihren Augen immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...