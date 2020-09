Der DAX-Future gibt heute früh sein Bestes. Nachdem die Notierungen im asiatischen Handel deutlich unter die Marke von 13.000 Punkten gefallen waren, hält sich der DAX-Future kurz vor Börseneröffnungen in Europa knapp über 13.020 Punkten. Auch der Euro Stoxx 50 Future kratzt am Break-Even herum. Und das, obwohl fast alle US-Futures weit unter ihren Schlusskursen liegen. So fiel der Nasdaq-Future im asiatischen Handel zwischenzeitlich mehr als -1 % unter 11.680 Punkte und schloss sich damit nahtlos an die Verluste des Vortrages an.Der Handel in Frankfurt endete Donnerstag tief im Minus. Was sich schon am Morgen angedeutete hatte, brach dann mit voller Wucht am Nachmittag auf den Aktienmarkt nieder. Nach einem Tageshöchststand von 13.460,46 Punkten endet der DAX mit -1,40 % im Minus bei 13.057,77 Punkten. Die Marke von 13.000 Punkten konnte knapp verteidigt werden. Im Tief stand der DAX am Donnerstag bei 13.004,83 Punkten. Delivery Hero (-7,90 %) und Infineon Technologies waren die größten Verlierer (-4,45 %).

