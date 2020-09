Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine wilden Handelstag hinter sich. Alles hatte schön begonnen, der DAX knüpfte an die starken Gewinne vom Mittwoch an und war lange Zeit über der Marke von 13.400 Punkten unterwegs. Dann kam am Nachmittag das böse Erwachen und der DAX rutschte tief in die Verlustzone. Am Ende stand ein Minus von 1,4 Prozent und ein Schlusskurs von 13.058 Punkten. Die Marktidee ist diesmal der TecDAX.