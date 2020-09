Ähnlich wie im übrigen Europa verhielt sich auch der heimische Markt, allerdings musste der ATX lediglich 0,04% abgeben, hatte aber im Tagesverlauf bereits einen satten Zuwachs von 1,7% erzielt. Es gab nur wenige Neuigkeiten zu den einzelnen Unternehmen, bereits am Vorabend gab die Wiener Börse bekannt, dass die Zusammensetzung des ATX für die nächsten Monate unverändert bleibt. Allerdings rückt der Ziegelhersteller Wienerberger auf Grund der höheren Streubesitz-Kapitalisierung anstelle der BAWAG Group in den ATX five auf. Wienerberger musste um 0,3% nachgeben, die Bawag schaffte trotz dieser Nachrichten eine Verbesserung von 0,9%. Für die beiden anderen großen Banken lief es nicht ganz so gut, während die Erste Group eine zum ...

