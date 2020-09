DJ EUREX/Renten-Futures im Plus - Keine Fluchtbewegung

FRANKFURT (Dow Jones)--Nur mit einem leichten Plus zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Der Kursrutsch in den USA sorgt zumindest bisher noch für keine Fluchtbewegungen in den Rentenmarkt. "Das wird bislang als gesunde Korrektur gewertet", sagt ein Händler.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 4 Ticks auf 176,94 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,96 Prozent und das Tagestief bei 176,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 40.600 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 2 Ticks auf 222,24 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 135,06 Prozent.

September 04, 2020

