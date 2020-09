DJ Macron empfängt Armin Laschet

BERLIN (Dow Jones)--Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird am kommenden Montagabend von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Arbeitsbesuch im Pariser Elysee-Palast empfangen. Der Bewerber um den CDU-Parteivorsitz wird mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr in offizieller Regierungsmission nach Frankreich reisen, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. In seiner Funktion als Bevollmächtigter für die deutsch-französischen kulturellen Beziehungen werde er mit dem französischen Präsidenten aktuelle Themen besprechen.

Laschet ist seit 2019 Bevollmächtigter und von der Ministerpräsidentenkonferenz auf vier Jahre für dieses Amt ernannt worden. Das Amt war 1963 im Rahmen des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags geschaffen worden. Der Bevollmächtigte steht im Range eines Bundesministers.

