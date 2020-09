DJ EUREX/DAX-Futures stabil - Kein neuer Verkaufsdruck

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Vor der Eröffnung der Kassamärkte sind keine Anschlussverkäufe zu beobachten, heißt es im Handel. Der Kursrutsch der Technologiewerte in den USA werde bislang als eine notwendige Konsolidierung betrachtet. Zudem hätten die Gewinnmitnahmen in Deutschland schon am Vortag begonnen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 9,5 auf 13.000,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.071 und das Tagestief bei 12.943 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.200 Kontrakte.

September 04, 2020

