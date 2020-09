HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sixt nach Quartalszahlen von 86 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Autovermieters sei um fast zwei Drittel eingebrochen und vor Steuern ein Rekordverlust aufgelaufen, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne die gute Kostenkontrolle und die reduzierte Fahrzeugflotte wäre es noch schlimmer gekommen. Sixt dürfte wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Mit einer vollständigen Gewinnerholung rechne er aber frühestens 2023, während der Markt dies schon ein Jahr früher erwarte. Der Experte sieht die Sixt-Vorzugsaktien deutlich günstiger bewertet als die Stämme./gl/edh



ISIN: DE0007231326

