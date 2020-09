Rosenheim (www.fondscheck.de) - An den Börsen herrscht wieder Sonnenschein und auch die boerse.de-Fonds haben eine tolle Wertentwicklung zu verzeichnen, so Thomas Müller, Geschäftsführer boerse.de Vermögensverwaltung GmbH.Die August-Bilanz: Der Kurs der ausschüttenden Tranche im boerse.de-Aktienfonds (ISIN LU1480526547/ WKN A2AQJY) sei von 112,8 auf 116,4 geklettert und habe damit +3,2% gewonnen, während sich die am 5. Mai gestartete thesaurierende Tranche (ISIN LU2115464500/ WKN A2PZMR) um 1,0% habe verbessern können (von 103,6 auf 104,7). ...

