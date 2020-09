Nun hatte es der Deutsche Aktienindex nach einer wochenlangen Seitwärtsphase zur Wochenmitte endlich geschafft, sich aus dieser zu lösen und nach oben auszubrechen. Alles sah danach aus, als könne der Markt nun im Windschatten eines wieder schwächeren Euro mit der notwendigen Dynamik den Rückstand auf die Wall Street zumindest ein wenig aufholen. Aber dann machten ausgerechnet die Anleger in New York diesem Unterfangen einen Strich durch die Rechnung. Was nach dem gestrigen stärksten Einbruch an ...

