Ritterschlag für Shop Apotheke Europe

Während es in der ersten Börsenliga DAX nach dem jüngsten Austausch des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) durch den Essenslieferdienst Delivery Hero (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43) im September keine weiteren Änderungen gibt, hat sich das Karussel im MDAX wieder einmal gedreht.

Die MDAX-Absteiger und Aufsteiger

Der Medienkonzern RTL Group (WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528) muss den Index der mittelgroßen börsennotierten Konzerne verlassen, wie die Deutsche Börse am Donnerstagabend in Frankfurt mitteilte. Außerdem steigt auch der Immobilien-Finanzierer Aareal Bank (WKN: 540811 / ISIN: DE0005408116) in den SDAX ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...