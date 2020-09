Am gestrigen Donnerstag (03.09.) musste der marktbreite S&P 500 kräftig Federn lassen. Der Zeitpunkt des "Schwächeanfalls" kam einigermaßen überraschend, machte doch der Index in den letzten Tagen nicht unbedingt den Eindruck, in die Knie gehen zu wollen bzw. zu müssen. Allerdings war klar, dass der S&P 500 seiner fulminanten Rally irgendwann Tribut zollen muss und dieser Zeitpunkt ist nun womöglich gekommen. Bewegung war überhitzt Die Aufwärtsbewegung, ...

