Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Interesse an Staatsanleihen ist trotz der vorherrschenden Risk-On-Stimmung hoch, was unter anderem den Rückflüssen aus Kupon- und Tilgungszahlungen geschuldet sein dürfte, so die Analysten der Helaba.Entsprechend unproblematisch seien die gestrigen Primärmarktaktivitäten verlaufen. Spanien habe mehr als 4,5 Mrd. EUR aufgenommen und Frankreich etwa 10,5 Mrd. EUR bei einer durchschnittlichen Überzeichnungsquote von knapp 1,8. Doch damit nicht genug: Die französische Regierung stelle zusätzliche Corona-Hilfsmaßnahmen in Höhe von 100 Mrd. EUR in Aussicht. Zudem würden einige Marktteilnehmer auf weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen vonseiten der Europäischen Zentralbank spekulieren. ...

