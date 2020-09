Ausverkauf bei US-Techwerten - der DAX zunächst unter 13.000. SAP in Sippenhaft mit der roten Laterne. So der Auftakt am Freitag. "Realitätscheck für sorglose US-Tech-Investoren" nennt es Jochen Stanzl von CMC Markets, was da in New York passierte mit erheblichen Gewinnmitnahmen bei Tech-Werten. Die Börse hat die Indizes überprüft: Covestro bleibt im DAX - heute deutliche Kursaufschläge, in den kleineren Indizes wird dagegen rege getauscht Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/