Die Auswahl für den IFA-PTIA wird gemeinsam von der International Data Group und der AHK vorgenommen. Den Organisatoren zufolge stand der IFA-PTIA 2020 unter dem Thema "Innovating the Technology, Inspiring the Life" und bezog sich auf eine komplette Bandbreite an Produkten, die neue Durchbrüche bei intelligenten und innovativen Technologien in der weltweiten Branche für Unterhaltungselektronik darstellen. Dazu zählen intelligente Haushaltsgeräte, intelligente Geräte, Wearables, KI-Anwendungen und Robotik. Bei den IFA-PTIA 2020 wurden insgesamt 19 Auszeichnungen an 14 Marken verliehen. Dies sind SIEMENS, SAMSUNG, Midea, Panasonic, BOE, Electrolux, CHiQ, HONOR, Sony, LG, PHILIPS, De'Longhi, iRobot und TECNO für ihre bahnbrechenden Produkte in Bezug auf Technologie, Design oder Anwendung.

Weltweite Unterhaltungselektronikmarken aus China sind weiterhin Innovationsspitzenreiter der Branche. Midea erhielt den "Smart Kitchen Solutions Gold Award" für das neue Küchensystem Ifamily und den "User Experience Innovation Product Gold Award" für die Klimaanlage KFR-35GW/BP3DN8Y-XT100(1). HONOR wurde mit dem "High-performance Innovative Laptop Gold Award" für sein MagicBook Pro sowie dem "Outdoor Innovation Wearable Gold Award" für die Uhr GS Pro und BOE mit dem "Innovative Display Technology Gold Award" für sein flexibles OLED-Display mit Vollbild ausgezeichnet. CHiQ gewann den "Design Innovation TV Gold Award" für das 75Q7ART 8K und TECNO den "Camera Technology Innovation Smartphone Gold Award" für das CAMON 16 Premier.

