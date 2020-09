DJ PTA-DD: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta008/04.09.2020/09:57) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Frau Anke Schäferkordt 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für 3 Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft b) LEI YEH5ZCD6E441RHVHD759 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI DekaBank BMW Express-Zertifikat Memory 09/2020 (ISIN: DE000DK0FDK4) b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 612,14 EUR 91.821,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 612,14 EUR 91.821,00 EUR e) Datum des Geschäfts 02.09.2020 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Börse Frankfurt MIC XFRA

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Veronika Rösler, Leiterin Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: veronika.roesler@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Luxembourg

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1599206220867 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2020 03:57 ET (07:57 GMT)