Wien (pts010/04.09.2020/10:00) - Der immer-mobil 140 ist die Sensation unter den faltbaren Elektro-Rollstühlen. Extrem leicht, robust und wendig, in nur einer Sekunde auseinander- und zusammengeklappt. Somit ist er der optimale Begleiter im Alltag. Endlich gibt es einen faltbaren Elektro-Rollstuhl mit Hilfsmittelnummer in Deutschland, der auch für den Außenbereich geeignet und zugelassen ist.

Elektro-Rollstühle gibt es inzwischen viele, aber faltbare Elektro-Rollstühle nur wenige. Der immer-mobil 140 ist der einzige faltbare Elektro-Rollstuhl mit Hilfsmittelnummer, der auch für den Außenbereich geeignet und genehmigt ist (Hilfsmittelnummer: 18.51.05.3002). Ihr Arzt kann ihnen diesen verordnen und ihre Krankenkasse bezahlt ihn. Somit sind finanzielle Hürden kein Thema mehr. Es geht nicht mehr um die Frage: "Kann ich mir das leisten?", sondern es geht um ihr Bedürfnis nach Mobilität und Unabhängigkeit.

Ein echtes Qualitätsprodukt ist der immer-mobil. Ausschließlich hochwertige Materialien, wie Flugzeug-Aluminium und Edelstahlschrauben, werden darin verwendet. Der immer-mobil 140 hat alle benötigten Prüfungen für die Erteilung der Hilfsmittelnummer mit Leichtigkeit bestanden. Er ist extrem wendig und sehr leicht im Vergleich zu anderen Elektro-Rollstühlen. Durch das Flugzeug-Aluminium-Gerüst wiegt er in der kleinsten Ausführung 27 kg (inkl. 2 Batterien und Beleuchtung). Eine kräftige Person kann den immer-mobil 140 alleine heben.

In nur einer Sekunde ist er zusammengeklappt und leicht verstaubar. Er passt sogar in jedes Auto und kann selbst in der kleinsten Wohnung leicht untergebracht werden. Ein richtiger Alltags-Begleiter, der es auch nach draußen schafft. Mit seiner Reichweite von bis zu 45 Kilometer kann jeder lange Weg zum Einkaufen oder zum Arzt bewerkstelligt werden. Die aufladbaren Lithium-Ionen-Batterien sorgen für den Antrieb. Die Steuerung ist sehr einfach zu bedienen und das Sicherheitsgefühl ist enorm. Mit seinen 2 Vorder- und 2 Rücklichtern und zusätzlichen Rückstrahlern sind Sie auch für die Dunkelheit gut gerüstet. Das Gesamtpaket stimmt, sowohl für den Innenraum, als auch für den Außenbereich.

Christian Wegscheider, Geschäftsführer von Help-24 meint dazu: "Endlich ein faltbarer Elektro-Rollstuhl, bei dem alles stimmt. Er ist bequem, einfach in der Handhabung und technisch perfekt auf die alltäglichen Anforderungen abgestimmt. Noch dazu ist er qualitativ sehr hochwertig. Das war uns besonders wichtig. Und dadurch gibt es auch kaum Wartungsbedarf. Wir haben uns viele vergleichbare Produkte angesehen, aber keines erfüllte alle Kriterien. Wir wollen den Menschen das Leben leichter machen, damit sie wieder Freude am aktiven Leben haben."

Ihr Sanitätshaus in Deutschland freut sich über ihren Besuch. Machen Sie eine Probefahrt und lassen Sie den immer-mobil 140 von ihrem Sanitätshaus bei ihrer Krankenkasse einreichen. Sie werden sehen, um wieviel leichter ihnen das Leben wieder fällt. Sie werden endlich wieder mobil sein.

