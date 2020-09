München (ots) - Acht Episoden mit Sesede Terziyan als Kriminalhauptkommissarin Jasmin Sayed wurden seit Juni in Berlin und Umgebung gedreht.Neue spannende Fälle für die "WaPo Berlin"! Kriminalhauptkommissarin Jasmin Sayed (Sesede Terziyan) und ihr Team sind wieder auf den Gewässern Berlins im Einsatz. Die neuen Fälle von Mord bis Kidnapping stellen sie vor große Herausforderungen. Doch Jasmin kann sich auf ihr Team, das immer stärker zusammenwächst, verlassen. Allen voran ihre Freundin und Kollegin Paula Sprenger (Sarina Radomski) sowie Kriminalhauptkommissar und Kapitän der "Silbermöwe" Wolf Malletzke (Christoph Grunert). Die beiden jungen Kollegen, Energiebündel Fahri Celik (Hassan Akkouch) und IT-Spezialistin Marlene Weber (Oska Melina Borcherding), die mit ihrer schnellen Recherche immer entscheidende Hinweise für die Ermittlungen liefert, machen das Team komplett. Juri Padel übernimmt wieder die Rolle des Gerichtsmediziners Dr. Jan Conrad. Marion Kracht verkörpert die Berliner Polizeipräsidentin Alexandra Falkenbach. Natürlich ist auch der liebenswerte und struppige Hund Stulle mit an Bord der "Silbermöwe".Steffen Groth, Brigitte Grothum, Annabelle Mandeng, Anne Kasprik, Katrin Röver, Vedat Erincin, Maradona Akkouch u.v.a. sind in Episodenhauptrollen zu sehen."WaPo Berlin" ist eine Produktion der Saxonia Media (Produzenten: Britta Hansen und Sven Sund) unter redaktioneller Federführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer ist Martina Zöllner (rbb). Die Redaktion hat Kerstin Freels (rbb). Die Bücher für die acht neuen Episoden stammen von Andreas Hug, Andreas Dirr, Luci Hildebrandt, Axel Hildebrandt, Silke Schwella, Isabell Serauky, Petra Mirus und Kris Karathomas. Seyhan Derin (Folgen 9 - 12) und Oren Schmuckler (Folgen 13 - 16) führen Regie. Die Dreharbeiten haben in Berlin und Umgebung seit Juni stattgefunden. Die Ausstrahlung ist 2021 im Vorabendprogramm des Ersten geplant.www.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deMarten Schumacher, Simone Rauchhaus, Schmidt Schumacher PresseagenturTel.: 030/26391309, E-Mail: info@schmidtschumacher.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4697478