Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit klar positiven Vorzeichen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX dreht nach einem tieferen Start rasch ins Plus und kletterte bis 10.15 Uhr um 1,55 Prozent auf 2.249,43 Zähler.Die Erwartungen im Vorfeld der Sitzung waren deutlich trüber: Nach den zum Teil massiven Kursverlusten in den USA und den ebenfalls schwachen Vorgaben aus Asien war auch in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...