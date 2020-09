Unterföhring (ots) -- Partnerschaft in den Bereichen Content, Marketing und Produkt- Kombi-Angebot "Dein perfekter Doppelpack", bestehend aus SkySupersport Ticket und clubspezifischem Streaming-AngebotWERDER.TV für 19,99 Euro mit zwölfmonatiger Laufzeit- Clubspezifische Inhalte auf Sky Q Plattform und digital aufskysport.de sowie der Sky Sport App Unterföhring, 4. September 2020 - Sky Deutschland und der Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen starten eine Kooperation in den Bereichen Content, Marketing und Produkt. Werder-Fans können ab sofort das Kombi-Angebot "Dein perfekter Doppelpack" erwerben, bestehend aus dem Sky Supersport Ticket und dem clubspezifischen Streaming-Angebot WERDER.TV. Das Bundling wird für eine Laufzeit von jeweils 12 Monaten zum Preis von monatlich 19,99 Euro angeboten.Vermarktet wird "Dein perfekter Doppelpack" von Werder Bremen über die digitalen Vertriebskanäle des Clubs. Alle Kunden, die das Bundling über die Sky Ticket Seite buchen, erhalten neben dem Jahreszugang zu Sky Supersport einen Voucher für ein zwölfmonatiges WERDER.TV Premium-Abo im Wert von 47,88 Euro.Mit dem Sky Supersport Ticket (skyticket.de) können Werder-Fans unter anderem bei 266 von 306 Bundesliga-Spielen und allen 63 DFB Pokal-Begegnungen pro Saison live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar. Mit dem Kombi-Angebot erhalten die Kunden zudem über das WERDER.TV Premium-Abo Zugang zum umfangreichen Archiv rund um die Profimannschaft von Werder Bremen mit knapp 4.000 Beiträgen, exklusiven Interviews, Hintergrundberichten und Highlight-Videos der letzten Jahre sowie zahlreiche Live-Übertragungen von Testspielen.Ergänzt wird die Kooperation durch eine Zusammenarbeit im Bereich Content und Marketing. Unter anderem sind künftig auf der Sky Plattform Sky Q und digital auf skysport.de sowie in der Sky Sport App auch clubspezifische Inhalte von Werder verfügbar. Im Gegenzug wird Werder die Sky Plattformen als Werbeplatz nutzen und damit etwa zu Beginn auch die neuen Werder Trikots für die Spielzeit 2020/21 vermarktenHans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky: "Die Kooperation mit Werder Bremen ist ein maßgeblicher Schritt zu einem noch individuelleren Angebot für unsere Kunden. Erstmalig können wir in Zusammenarbeit mit einem Fußball-Bundesligisten ein Endkundenprodukt anbieten, welches sowohl das Live-Programm von Sky, als auch die besonderen Einblicke eines Club-Mediums ermöglicht. Werder erweist sich hier als First Mover. Damit können wir die Inhalte auf den Sky-Plattformen noch interessanter gestalten. Gleichzeitig kann diese Kooperation als Blaupause für weitere Partnerschafften dieser Art dienen."Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung des SV Werder Bremen, freut sich über die Intensivierung der Zusammenarbeit: "Sky zählt als größter Medienpartner der Bundesliga auch zu den wichtigsten Partnern der Vereine. Diese umfassende Kooperation stellt eine absolut sinnvolle Erweiterung des Angebots auf beiden Portalen dar. Wir möchten unsere Werder-Inhalte möglichst breit distribuieren und unseren Fans somit einen einfachen Zugang ermöglichen. Dafür bietet Sky die idealen Plattformem. Diese Kooperation ist der perfekte Doppelpack."Über Sky Ticket:Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4697506