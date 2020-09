Und zwar in allen Bereichen. Dafür ist es aber eine Billig-Variante. Die Geschäfte wachsen zwischen 1 und 2 %, der Gewinn je Aktie um 8 bis 9 %, wobei 2020 Covid-19-bedingt weniger zu erwarten ist. Was uns stört, ist, dass die Gewinnzuwächse je Aktie in den letzten Jahren insbesondere durch Aktienrückkäufe getrieben wurden. 4 % Wachstum im Cloud- und Supportgeschäft sind zu flach, um große Kurssprünge zu erwarten. Dennoch sollten Sie auf den Chart achten. Gelingt das Break bei 60 $, sind auch schnell 70 $ drin. Gemessen am KGV von 14 über die nächsten 12 Monate ist solch eine Marke durchaus machbar. Sollte esHinweise geben, dass das Cloud-Geschäft an Dynamik gewinnt, wären auch noch ganz andere Ziele denkbar.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 36 vom 3.9.2020.



Unsere Briefe lesen Sie unter www.bernecker.info oder über unseren Partner unter www.boersenkiosk.de.

