Köln (ots) -Fulminante Kulissen, Topstars hautnah, überraschende Geschichten undschöne Klänge: Zweimal im Jahr feiert die klassische Musik im WDRFernsehen ihre Spielzeit - in einer achtwöchigen sonntäglichenMatinee mit einem breiten und spannenden Angebot aus Dokumentationenund herausragenden Konzerten. Ab Sonntag, 6.9.2020, übernimmtStargeiger Daniel Hope die Moderation dieser Matinee.Mit seinem sehr persönlichen und charmanten Stil wird er dieZuschauer*innen künftig sonntagsmorgens (Sendetermine siehe unten)zur Sendung begrüßen und in das Programm einführen: MitHintergrundinfos zu Filmen oder Konzerten und mit der einen oderanderen Anekdote.Daniel Hope: "Ich fühle mich den Menschen in Nordrhein-Westfalen sehrverbunden und darf den Hörerinnen und Hörern von WDR 3 in meinerwöchentlichen Sendung Musik nahe bringen, die mich persönlich berührtund beeinflusst hat. Ich freue mich sehr, dass ich großartigeklassische Musik nun auch im Fernsehen präsentieren darf. Die Auswahlder Sendungen durch die WDR-Redaktion war einfach phänomenal und ichhoffe, dass das Publikum Zeit und Lust hast, gemeinsam mit mir anSonntagvormittagen die klassische Musik zu zelebrieren."Dass Daniel Hope neben seiner Radio-Sendung "WDR 3 Persönlich"(sonntags, 13 bis 15 Uhr) nun auch im WDR Fernsehen klassische Musikpräsentiert, ist für Valerie Weber, WDR-Programmdirektorin NRW,Wissen und Kultur, ein wichtiger Meilenstein: "Dieser Mann mit seinemunglaublich netten britischen Akzent beherrscht die Kunst, auch fürkomplexe klassische Stücke im Radio zu begeistern. Das macht ihn zueiner herausragenden Moderatoren-Persönlichkeit dieser Zeit. DassDaniel Hope jetzt auch im WDR Fernsehen zu sehen ist und Klassik aufseine sehr persönliche Art präsentiert, ist ein Gewinn für unserPublikum."Zu Daniel HopeDer Violinist Daniel Hope, 1973 in Südafrika geboren, ist seit 30Jahren als virtuoser Solist auf den Bühnen der Welt unterwegs. DerGeiger, Autor und Weltbürger zählt zu spannendsten Persönlichkeitendes internationalen Musiklebens. Sein langjähriger Förderer undMentor war der Jahrhundertgeiger Yehudi Menuhin (1916-1999), der mitihm später weltweit bei mehr als 60 Konzerten auftrat. Hope wurde2007 Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon. Er ist MusicDirector des Zürcher Kammerorchesters und des New Century ChamberOrchestra und seit 2019 Artistic Director der Frauenkirche inDresden. Seit 2020 ist Daniel Hope zudem Präsident des VereinsBeethoven-Haus Bonn.Die Herbstspielzeit der Klassik im WDR Fernsehen läuft vom 6.9. bis25.10.202006.09.202008:30Dokumentation:Beethoven Reloaded - Große Dokumentation anlässlich 250 JahreBeethoven13.09.202007:45 Konzert:Das Kölner Gürzenich-Orchester spielt Dukas' Fanfare aus La Peri undMozarts Gran Partita13.09.202008:45 Dokumentation:Jedermann auf der Weltbühne - 100 Jahre Salzburger Festspiele20.09.202008:20Konzert:Autokino meets Klassik (Teil 1), Alexander Krichel spielt Beethovenund Liszt.20.09.202009:10Musikdokumentation:De Fallas "Dreispitz" in der Alhambra - Pablo Heras-Casado dirigiertdas Mahler Chamber Orchestra27.09.202008:15Dokumentation:Martin Grubinger - Zwischen den Welten - Persönliches Portrait einesWeltstars der Perkussionisten27.09.202009:10Musikdokumentation:48 Stunden in Georgien - Kathia Buniatishvili spielt Robert SchumannsKlavierkonzert04.10.202008:45Musikdokumentation:Die Järvis und Ihr Festival: Drei Stardirigenten - Eine Familie04.10.202009:30Dokumentation:\u00d2rain - Das Geheimnis um Beethovens schottische Lieder11.10.202008:20Konzert:Jubiläumskonzert 100 Jahre Los Angeles Philharmonic aus der WaltDisney Hall in LA18.10.202008:10Konzert:Pastoral-Konzert zum Weltumwelttag aus der Kölner Philharmonie -Beethovens 6. Sinfonie in einer Sextett-Fassung von Michael GotthardFischer, gespielt von Mitgliedern des WDR Sinfonieorchesters18.10.202008:55Dokumentation:Re-Sound Beethoven - Eine klangliche Entdeckungsreise zu BeethovensSinfonien in Originalbesetzung an Originalschauplätzen in Wien25.10.202008:20Dokumentation:Die Erfolgsstory "Drei Tenöre"Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4697529