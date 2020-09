Die zu Beginn der Corona-Krise in Rekordtempo geleerten Auftragsbücher der deutschen Industrie füllen sich wieder: Das Neugeschäft wuchs im Juli bereits den dritten Monat in Folge. Allerdings fiel das Plus mit 2,8 Prozent zum Vormonat nur gut halb so stark wie von Ökonomen erwartet.

