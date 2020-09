Paris (www.fondscheck.de) - Lyxor Asset Management gibt die Ernennung von Florence Barjou zum Chief Investment Officer bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie wird von Paris aus arbeiten und dem Lyxor-Firmenchef Lionel Paquin unterstellt sein. Mit der Übernahme ihres neuen Postens am 5. Oktober wird sie Mitglied des Exekutivkomitees. Sie löst Guillaume Lasserre ab, der sich außerhalb der Gruppe neuen Herausforderungen stellen wird. ...

