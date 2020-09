Brutales Ende der Rallye im Technologiesektor. Die Aktie von Amazon verlor am Donnerstag fast fünf Prozent auf 3.368 Dollar. Auch im vorbörslichen Handel am Freitag notiert Amazon im Minus - allerdings nur leicht. Die fundamentale Story von Amazon stimmt nach wie vor, doch das Chartbild ist angeschlagen.Die Amazon-Aktie droht unter den im März begonnenen Aufwärtstrend zu fallen. Kommt es dazu, wird sich in den kommenden Tagen zeigen, ob es sich um ein Fehlsignal oder um den Beginn einer Korrektur ...

