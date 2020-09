Vonovia: Das steckt hinter der milliardenschweren Kapitalerhöhung

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) hat am Donnerstagabend in einem beschleunigten Verfahren 17 Millionen neue Aktien zu einem Kurs von 59 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Laut Vonovia wird das Grundkapital der Gesellschaft dabei unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre durch die Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht.

Eine Milliarde Euro sollen eingesammelt werden

Vonovia zufolge wird ein Bruttoemissionserlös von etwa 1 Mrd. Euro angestrebt. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. September 2020 prospektfrei zum Handel zugelassen und am 15. September 2020 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg einbezogen werden.

