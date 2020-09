5G war bis jetzt meistens nur in den teuren Flaggschiffen der Smartphone-Hersteller zu finden. Qualcomm will das ändern. Die fünfte Mobilfunkgeneration 5G mit hohen Datenübertragungsraten wird nach Einschätzung von Qualcomm-Präsident Cristiano Amon in naher Zukunft von quasi jedem neuen Smartphone unterstützt werden. Das stellte Amon am Donnerstag in der Eröffnungsrede der Technik-Messe IFA in Aussicht. Bislang ist 5G nur in teuren Spitzen-Smartphones sowie einigen Mittelklasse-Geräten verfügbar. Die Verbreitung ...

