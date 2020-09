DJ EANS-News: Wienerberger verkauft Schweizer Tochter ZZ Wancor an die swisspor Gruppe

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Strategische Unternehmensentscheidungen Wien - 04.09.2020 > Wienerberger zieht sich aus dem Schweizer Markt zurück - Ergebnis eines kontinuierlichen und disziplinierten Prozesses der Portfolioüberprüfung > Das Produktportfolio und die Marktposition in der Schweiz entsprachen nicht den gruppeninternen Anforderungen hinsichtlich Wachstumspotential und Wertschöpfung > Der Verkaufserlös wird von Wienerberger in höhermargige Wachstumsbereiche investiert Im Zuge der laufenden Portfoliooptimierung und der strategischen Ausrichtung auf Wachstumsmärkte mit höheren Margen verkauft die Wienerberger Gruppe ihre Schweizer Tochter ZZ Wancor AG an die swisspor Gruppe in Form eines Share Deals. ZZ Wancor beschäftigt in der Schweiz etwa 160 Mitarbeiter, betreibt zwei Dachziegelwerke und ein Hintermauerziegelwerk, und vertreibt Dämmstoffe direkt an Endkunden. Im Jahr 2019 erwirtschaftete ZZ Wancor einen Umsatz von fast 50 Millionen Euro. "Um nachhaltig und profitabel zu wachsen, überprüfen wir laufend alle unsere Geschäftsbereiche und Regionen im Zuge einer kontinuierlichen Optimierung des Portfolios. Auch wenn sich unser Geschäft in der Schweiz insgesamt gut entwickelt und vor allem das Dachziegelgeschäft eine starke Performance abliefert, sehen wir derzeit bessere Wachstumschancen in anderen Regionen und Geschäftsbereichen", erklärt Heimo Scheuch, CEO der Wienerberger Gruppe. Wienerberger zieht sich daher aus dem Schweizer Markt zurück und verkauft ZZ Wancor an die renommierte Baustoffgruppe swisspor. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. "Mit der swisspor Gruppe hat ZZ Wancor nun einen neuen Eigentümer, der aufgrund seiner starken lokalen Wurzeln und der Komplementarität zwischen ZZ Wancor einerseits und der bestehenden Plattform und dem Produktportfolio von swisspor andererseits das Potential in der Schweiz noch besser nützen kann", ergänzt Scheuch. Mit dem Verkauf von ZZ Wancor setzt Wienerberger sein Programm der Portfoliooptimierung fort und wird damit das Ziel einer Wertschöpfung von 150 Mio. EUR aus Verkäufen zwischen 2018 und 2020 erreichen. Wienerbreger wird den Erlös aus dem Verkauf von ZZ Wancor für weitere selektive Übernahmen und für Innovationen in stark wachsenden Segmenten mit höheren Ertragschancen einsetzen. "Wir bauen unsere Position als führender Anbieter innovativer Systemlösungen kontinuierlich aus und agieren als Vorreiter in der nachhaltigen Transformation der Baustoffindustrie. Dies erreichen wir durch die entschlossene Verbesserung unseres Produktportfolios, die rasche Integration wertschöpfender Übernahmen und die Erzielung von Erlösen durch selektive Verkäufe" unterstreicht Heimo Scheuch. Über die swisspor Gruppe Die swisspor Gruppe ist der führende Schweizer Anbieter von Technologien für die Dämmung und Dichtung der Gebäudehülle. An seinen 19 in- und ausländischen Produktionsstandorten erzeugt das Unternehmen eine breite Palette von Dämmstoffen und Dichtungsmaterialien. Die swisspor Gruppe befindet sich im Eigentum der Familien Alpstaeg. Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 201 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 587 Mio. EUR. Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteilder Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investorengehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sieunter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https:// wienerberger.com/de/investoren/aktie] Rückfragehinweis: Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2020 05:15 ET (09:15 GMT)