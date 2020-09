Der Schreck dürfte vielen Anlegern heute Morgen in den Knochen gesteckt haben, nachdem der DAX bei 12.900 Punkten eröffnete. Nur wenig später aber hörte man aber reihenweise Steine fallen, als sich der deutsche Leitindex wieder in Richtung 13.100 kämpfte. Die Euphorie jedenfalls, die am Donnerstag zeitweise herrschte, als der DAX bei 13.460 stand, ist für den Moment verflogen.Am Donnerstag hatte es zunächst den Anschein, als ob der DAX das Februar-Gap bei 13.500 schließen könnte. Doch bei 13.460 ...

