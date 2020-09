Die Talfahrt bei Kryptowährungen hält an: Am Freitag fiel der Bitcoin zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 10.000 US-Dollar. Noch am Wochenanfang hatte ein Bitcoin rund 12.000 US-Dollar gekostet. Das Erstarken des US-Dollars wird von vielen Experten als ein Grund für den jüngsten Krypto-Crash gesehen. Am Freitagvormittag steht die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...