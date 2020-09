Der Konzern sieht derzeit bessere Wachstumschancen in anderen Regionen, hieß es zur Begründung. Über die genauen Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. "Auch wenn sich unser Geschäft in der Schweiz insgesamt gut entwickelt und vor allem das Dachziegelgeschäft eine starke Performance abliefert, sehen wir derzeit bessere Wachstumschancen in anderen Regionen und Geschäftsbereichen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...