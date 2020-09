Wienerberger trennt sich vom Schweiz-Geschäft. Im Zuge der laufenden Portfoliooptimierung und der strategischen Ausrichtung auf Wachstumsmärkte mit höheren Margen habe man beschlossen, die Schweizer Tochter ZZ Wancor AG an die swisspor Gruppe in Form eines Share Deals zu verkaufen, teilt das Unternehmen mit. ZZ Wancor beschäftigt in der Schweiz etwa 160 Mitarbeiter, betreibt zwei Dachziegelwerke und ein Hintermauerziegelwerk, und vertreibt Dämmstoffe direkt an Endkunden. Im Jahr 2019 erwirtschaftete ZZ Wancor einen Umsatz von fast 50 Mio. Euro. CEO Heimo Scheuch: "Um nachhaltig und profitabel zu wachsen, überprüfen wir laufend alle unsere Geschäftsbereiche und Regionen im Zuge einer kontinuierlichen Optimierung des Portfolios. Auch wenn sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...