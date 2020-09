Märkte um 12: DAX-Allzeithoch im Visier - Shop Apotheke Europe steigt in den MDAX auf

Nach einem schwachen Handelsauftakt kann der DAX am Freitagmittag wieder in die Gewinnspur wechseln. Zeitweise verzeichnet das Barometer einen kleinen Kursgewinn von 0,3 Prozent und notiert damit knapp unter der 13.100er-Marke. Einige feste Handelssitzungen reichen damit aus, um das Februar-Allzeithoch (13.795 Punkte) in Angriff zu nehmen. Schon in Kürze könnte der DAX Börsengeschichte schreiben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,3% 13.094 MDAX +1,1% 27.514 TecDAX +1,0% 3.073 SDAX +0,3% 12.393 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.313

Am Freitagmittag war das Kräfteverhältnis zwischen den Bullen und den Bären im DAX ausgeglichen. 15 DAX-Gewinner standen 15 Verlierern gegenüber. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144). Für den Kurs geht es zeitweise um über drei Prozent nach oben. Gestern Abend wurde bekannt, dass die Aktie weiterhin dem DAX angehören wird. Covestro hatte zittern müssen, blieb am Ende im Rahmen der jährlichen Indexüberprüfung jedoch im Leitindex. Einige Kandidaten haben sich allerdings für spätere Überprüfungen in Stellung gebracht.

Den vollständigen Artikel lesen ...