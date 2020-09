Der Tech-Anbieter Xiaomi hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde in das chinesische Start-up Dreame investiert und diversifiziert auf diesem Weg das Produktportfolio weiter. Die Aktie stemmt sich derweil gegen den schwachen Branchentrend und legt am Freitag spürbar zu. Dreame mit Sitz in Peking stellt unter anderem High-End-Staubsauger und -Haarföhne her und vertreibt diese sowohl unter eigenem Namen, als auch unter dem Label von Xiaomi. Die Produkte sind an den Stil der Geräte von Dyson angelehnt, ...

