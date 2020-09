Gelingt die Anleihe-Refinanzierung? Die Joh. Friedrich Behrens AG arbeitet derzeit auf Hochtouren an der Refinanzierung ihrer am 11. November 2020 endfälligen Anleihe 2015/20 (ISIN: DE0005198907) mit einem Restvolumen von rund 16,2 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang gebe es laut Unternehmensangaben fortgeschrittene positive Verhandlungen für mehrere Finanzierungsbausteine. Sollte die Refinanzierung nicht gelingen, droht der Behrens AG aufgrund der signifikanten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die Insolvenz, wie das Unternehmen in einer Adhoc-Meldung mitteilt.

Neue Anleihe im vierten Quartal

Zum einen plant die Behrens AG die Emission einer neuen Unternehmensanleihe, die einen Umtausch mit Barausgleich für die bisherigen Anleihegläubiger der Anleihe 2015/20 beinhalten und im vierten Quartal 2020 platziert werden soll. Zum anderen liegen der Gesellschaft als weiterer Finanzierungsbaustein Termsheets von zwei verschiedenen Debt Fonds für entsprechende Brückenfinanzierungen vor, die ergänzend zur Ausfinanzierung eingesetzt werden können.

Stille Beteiligung des Bundes

Aufgrund der drastischen Auswirkungen der Coronakrise auf die Geschäftsentwicklung der Behrens-Gruppe ...

