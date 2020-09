Das Unternehmen Berkshire Hathaway von Star Investoren Warren Buffett hat in den letzten Jahren deutliche Zugewinne verzeichnen können, im Januar markierte die Aktie bei 231,61 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt und konnte sich zeitweise über die Jahreshochs aus 2018 hinwegsetzen. Doch der Corona-Krise zwang auch dieses Papier in die Knie, Rückschläge auf 159,50 US-Dollar waren bis Mitte März die Folge. Seither kann das Papier auf eine Erholungsbewegung innerhalb eines breiten Aufwärtstrendkanals zurückblicken und schaffte es in dieser Woche sogar bis knapp an die Jahreshochs aus 2018 bei 224,07 US-Dollar zuzulegen. Solche markanten Stellen werden jedoch häufig von Gewinnmitnahmen begleitet, da ein unmittelbarer Ausbruch anhand der aktuellen Wochenkerze sich nicht abzeichnet und eine gesunde Konsolidierung nun anstehen könnte.

Gedämpfte Erwartungen

