Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die ERWE Immobilien AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) maßgeblich wegen der Zuführung weiterer Flächen zur Vermietung und dem Erwerb einer Einkaufspassage den NAV trotz der Corona-Pandemie um 4,3 Prozent gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage grenze sich die Gesellschaft durch den Fokus auf Mischnutzungskonzepte, die dem durch die Corona-Krise beschleunigten Strukturwandel in den deutschen Innenstädten Rechnung tragen, vom Wettbewerb ab. Während die auf die Retailnutzungen spezialisierten Branchenunternehmen im ersten Halbjahr 2020 teilweise von einem regelrechten "Corona-Schock" getroffen worden seien, habe ERWE nur von geringfügigen Belastungen berichtet. Mit Blick auf die Risikostruktur gehe der Vorstand weiterhin nicht von nennenswerten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gesellschaft aus.

Nach Meinung des Analysten bleibe ERWE mit einer Eigenkapitalquote von über 30 Prozent und einer Barliquidität von gut 25 Mio. Euro zum Halbjahresende gut gewappnet, um sich bietende Gelegenheiten zum günstigen Ankauf attraktiver Immobilien mit Entwicklungspotenzialen wahrnehmen zu können. Um den diesbezüglichen Handlungsspielraum noch auszubauen und auch für die Zukunft zu gewährleisten, werde aktuell die Durchführung weiterer Kapitalmaßnahmen geprüft und vorbereitet. Auf Basis des zum 30. Juni gemeldeten NAV von 4,40 Euro je Aktie ermittelt der Analyst unter Berücksichtigung eines gewissen Sicherheitsabschlags ein Kursziel von 4,25 Euro (zuvor: 4,00 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".

