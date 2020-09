Luxembourg (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED hat gerade angekündigt, die Zinsen im Keller und die Gelddruckmaschine mehr oder weniger unbegrenzt laufen zu lassen, so die Anlageexperten der Luxemburger Fondsplattform Moventum.Gleichzeitig verabschiede sie sich von bisherigen Inflationszielen und wolle eine höhere Geldentwertung zulassen. Auch die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die Zentralbank der Zentralbanken, warne vor steigender Inflation. "Für Sparer bedeutet das schlichtweg, dass in den kommenden Jahren nicht nur keine Zinsen zu holen sein werden", sage Sabine Said, Executive Vice President bei Moventum S.C.A. "Es bedeutet auch, dass die Inflation den Wert reiner Ersparnisse schnell auffrisst." ...

