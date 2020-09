Global Fashion Group - ein neues heißes Eisen aus dem SDAX

Wie die Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) am Donnerstagabend bekanntgab, gibt es in Kürze einige Veränderungen, was die Indexzusammensetzungen im MDAX und im SDAX anbelangt. Zu den Gewinnern der Neufestlegung gehört auch die Aktie von Global Fashion Group (WKN: A2PLUG / ISIN: LU2010095458), die zum Montag, den 21. September, in den Nebenwerteindex SDAX aufgenommen wird.

Online-Kleidungshandel mit Schwellenländer-Fokus

Bei der Global Fashion Group handelt es sich um ein Online-Kleidungshandel-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das 2011 von der schwedischen Investmentfirma Kinnevik (WKN: A2QA6X / ISIN: SE0014684510) und vom deutschen Beteiligungskonzern Rocket Internet (WKN: A12UKK / ISIN: DE000A12UKK6) gegründet wurde. Die Global Fashion Group hat sich auf den Online-Handel für Kleidung in Schwellenländern wie Russland, Naher Osten, Südamerika und Südostasien fokussiert. Vertrieben werden international bekannte Marken wie Nike, Asics oder Tommy Hilfiger sowie einige Eigenmarken (u.a. Colcci von Dafiti).

