Die Huawei-Marke Honor hat auf der internationalen Funkausstellung (Ifa) in Berlin das neue Magicbook Pro vorgestellt. Honor will sich mit dem 16-Zoll-Gerät vornehmlich an Kreativschaffende richten. Das ab dem 7. September 2020 in Deutschland erhältliche Magicbook Pro erweitert die Notebook-Palette der Huawei-Tochter um ein Gerät, das Honor besonders für Kreativarbeiter als geeignet ansieht. Dabei setzt der chinesische Hersteller nicht auf Intels Core-Prozessoren. Stattdessen kommt AMDs Ryzen 5 4600H mit integrierter Radeon-Grafik zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein Sechskern-SoC ...

